Президент Грузии: Саакашвили не должен был покидать страну

2017-07-27 20:00 | www.oxu.az | 4

Михаил Саакашвили не должен был отказываться от грузинского паспорта, заявил в четверг журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя ситуацию с лишением Саакашвили украинского гражданства, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

«Когда Саакашвили отказался от грузинского гражданства, я отметил, что это очень обидно. Человек, который дважды был президентом Грузии, которому грузинский народ дважды доверил должность первого лица и главнокомандующего, должен был владеть грузинским гражданством и не отказываться от своей страны», — сказал Маргвелашвили.

С.Б.

