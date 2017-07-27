Кадыров готов уйти в отставку и уехать в Иерусалим

2017-07-27 20:37 | www.oxu.az | 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности оставить свой пост и отправиться в Иерусалим, чтобы охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в качестве добровольца.

Как передает Oxu.Az, об этом чеченский лидер написал в Telegram в четверг, 27 июля.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», — отметил он.

Такое заявление он сделал после того, как власти Израиля демонтировали металлоискатели и камеры видеонаблюдения, установленные на территории мечети и якобы мешавшие последователям ислама посещать культовое сооружение.

Кадыров указал на недопустимость того, чтобы противостояние с международным терроризмом становилось «инструментом политической борьбы, направленным против мусульманского населения». Чтобы исключить конфликтные ситуации вокруг исламской святыни в будущем, права на нее необходимо передать Иордании, считает глава ЧР.

С.Б.

