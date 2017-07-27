Валерия: "Фестиваль "ЖАРА" открывает новые возможности для творчества"

2017-07-27 20:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Известная российская певица Валерия не сомневается, что международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" в этом году будет жарким. Новшеством фестиваля станут творческие вечера любимых артистов - Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Григория Лепса.

По мнению Валерии, фестиваль "ЖАРА" открывает новые возможности для творчества артистов.

Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. В фестивале "ЖАРА-2017" примут участие более 80 артистов.

(Автор: Вугар Иманов, Джани Бабаева)