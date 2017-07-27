В России леопард напал на девочку – ВИДЕО

2017-07-27 21:00 | www.oxu.az | 5

В Саратове 26 июля в контактном зоопарке, расположенном в одном из торговых центров, леопард напал на шестилетнюю девочку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в четверг, 27 июля, в саратовском следственном главке Следственного комитета России.

Девочка находилась в зоопарке с родителями. В результате нападения хищного зверя ребёнок с повреждениями в области шеи был госпитализирован в больницу.

Н.О.