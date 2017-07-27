Российские звезды на красной дорожке фестиваля "ЖАРА" в Баку (ФОТО)

2017-07-27 20:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Море, солнце, танцы, лучшие хиты... Всё это с 27 по 30 июля на самом громком и ярком музыкальном фестивале лета – "ЖАРА-2017" на берегу Каспийского моря в Баку, сообщает Trend Life.

В фестивале принимают участие более 80 артистов, среди них Алессандро Сафина, Полад Бюльбюльоглу, Вахтанг Кикабидзе, Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Вера Брежнева, EMIN, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, группа A'Studio, Николай Басков, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, группа SEREBRO и многие-многие другие.

Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин.

Перед началом первого фестивального дня по красной дорожке под бурные аплодисменты поклонников, под прицелом видеокамер и вспышки фотокамер прошли звезды российской и азербайджанской эстрады, а также гости из разных стран.

В беседе с ведущими красной дорожки Славой Никитиным и Юлией Лысенко они делились впечатлениями от прибывая в столице Азербайджана, выражали восторг от невероятной красоты города Баку, рассказывали о своих концертных номерах, и отмечали что фестиваль "ЖАРА" является самым ожидаемым и обсуждаемым летним мероприятием.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" проходит в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В день открытия фестиваля, 27 июля, состоялся гала-концерт, в котором приняли участие - Леонид Агутин, LOBODA, Григорий Лепс, EMIN, Jah Khalib, МОТ, Вера Брежнева, Егор Крид, Monatik, Валерия, Макс Барских, Ольга Бузова, Burito, группа "Пицца", Юлия Паршута, Потап и Настя, Ёлка, группа MBAND, Ани Лорак, Рауф Ахмедов, Анита Цой, Алексей Воробьёв, группа "Время и Стекло", Глюк’oza, Азад Шабанов, Александр Рева, Юлианна Караулова и многие другие.

28 июля – юбилейный концерт Софии Ротару, а также выступления EMINа, Валерии, Полада Бюльбюльоглу, Тимура Родригеза, Потапа и Насти, группы "Artik & Asti", певицы LOBODA, Славы, Ани Лорак, Григория Лепса, группы MBAND, группы "Время и Стекло", Ирины Дубцовой, исполнителей Alekseev, Глюк’ozы, AISEL и других.

29 июля – творческий вечер Аллы Пугачёвой, в программе выступят Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, группа A'Studio, Дима Билан, Кристина Орбакайте, LOBODA, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Олег Газманов, Диана Арбенина, Нигяр Джамал, Слава, группа "Фабрика", Александр Панайотов, Эмилия.

30 июля – творческий вечер Григория Лепса и выступления Аллы Пугачёвой, Стаса Михайлова, EMINа, Сергея Лазарева, Валерия Меладзе, Наргиз Закировой, Димы Билана, Лолиты, Вахтанга Кикабидзе, Николая Баскова, Ройи Айхан, Стаса Пьехи, певицы LOBODA, Мири Юсифа, Владимира Преснякова, Дианы Арбениной, Глюк’ozы, Сосо Павлиашвили, Александра Маршала, группы IOWA, Александра Панайотова, Ромади, Славы и других.

(Автор: Вугар Иманов, Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)