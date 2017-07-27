В Азербайджане ходит вирус, вызывающий диабет

2017-07-27 21:16 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане блуждает вирус Коксаки, который может вызвать диабет и различные заболевания эндокринной системы.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан рассказала врач-эндокринолог Лала Алджан.

По ее словам, на сегодня наиболее распространенным заболеванием среди людей является диабет. Иногда он бывает врожденным, а порой и приобретенным. Во втором случае на поджелудочную железу могут влиять множество факторов, одним из которых является вирус Коксаки.

К Алджан приходят пациенты, которые при нормальном раскладе дел не должны были бы страдать диабетом. Однако, после многочисленных анализов и разговоров с больным становится понятно, что этот человек незадолго до этого перенес вирусное заболевание, похожее на грипп.

Кстати, вирус Коксаки передается точно так же как и другие респираторные заболевания. Он способствует возникновению не только диабета, но и нарушает работу эндокринных и экзокринных желез.

Между тем, эндокринолог еще раз подчеркнула, что среди обращений к врачам на первом месте находятся больные диабетом. Он достаточно помолодел, и в клиники приходят даже 19-летние пациенты.

«Сегодня ко мне все чаще обращаются пациенты со сложной формой диабета и осложнениями. То есть во время случайных обследований врачи замечают гипергликемию (повышенный сахар в крови), после этого ставят диагноз «диабет» и назначают лечение. И даже если пациент в действительности не болел диабетом, из-за назначенных лекарств впоследствии заболевает этим недугом. После этого пациенты приходят с осложнениями, потому что любой препарат от диабета в конечном счете имеет противопоказания», — отметила она.

В первую очередь эти лекарства оказывают токсическое влияние на печень. Пациенты, длительное время потребляющие подобные медпрепараты, обращаются по поводу нарушений в работе печени, таких, как ожирение, и другими недугами.

На втором месте по количеству обращений к эндокринологу находятся пациенты с «зобом». Всем известно, что это заболевание возникает в результате дефицита йода. Патологии щитовидной железы появляются в стране, даже несмотря на то, что люди тут живут на берегу Каспийского моря. Но врач предлагает забыть этот фактор, так как Каспий — не море, а большое озеро. Вода тут не обновляется океаном, наряду с этим наблюдается низкий уровень коллагена.

Чтобы предупредить возникновение гормонального дисбаланса, врач рекомендует отказаться от курятины, выращенной в неестественных условиях, то сеть на птицефабриках. Она объяснила это тем, что для быстрого созревания цыплятам дают гормональный препарат метаболин. В результате птица быстро набирает в весе, но этот гормон остается в составе курятины и позже потребляется человеком.

Кроме того, врач не советует потреблять фрукты и другие продукты, привезенные из-за рубежа, так как они изначально не предназначены для жителей другой местности.

«В Анталье я сорвала банан и он не сохранился больше двух дней. Я не смогла его привезти в Азербайджан. То, что мы едим сегодня, похоже на каучук. У этих продуктов изменена генетика»,- утверждает Алджан.

Вместе с тем, она посоветовала уменьшить потребление сахара, соли и хлеба. Однако полностью отказаться от этих продуктов нельзя, так как, например, натрий, входящий в состав соли, регулирует многие процессы жизнедеятельности клеток в организме.

С.Б.

