Азербайджан приобрел у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов для ВВС

2017-07-27 21:45 | www.trend.az | 6

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан приобрел у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak для ВВС страны, передает агентство Xinhua со ссылкой на заявление ВВС Пакистана.

Согласно сообщению, на церемонии подписания, которая состоялась в четверг в Азербайджане, приняли участие Маршал авиации Пакистана Аршад Малик и командующий ВВС Азербайджана, генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

Соглашение также предусматривает проведение подготовки и оказание технической помощи ВВС Азербайджана.

"Это знаковое соглашение еще больше укрепит двусторонние связи между братскими странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение о приобретении учебно-тренировочных самолетов уже подписали Турция, Нигерия и Катар. Super Mushshak состоит на вооружении Саудовской Аравии, Омана, Ирана и ЮАР.