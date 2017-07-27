Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TÜSİAD'ı ziyaret etti

2017-07-27 21:47 | www.trend.az | 1

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret ederek, Almanya ve Avrupa Birliği ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TÜSİAD'ın Beyoğlu'ndaki genel merkezine gelen Çavuşoğlu'nu burada yönetim kurulu başkan yardımcısı Ali Koç karşıladı.

Basına kapalı 2 saat süren görüşmede Çavuşoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası ve Almanya Network üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve TÜSİAD üyelerinin, Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA