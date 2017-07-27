В Иерусалиме в ходе столкновений пострадали более 50 человек

2017-07-27 21:44 | www.apa.az | 3

Более полусотни человек пострадали в столкновениях, которые произошли в историческом центре Иерусалима. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные медики.

Вспышка насилия в районе, популярном у туристов и паломников, омрачила ликование местной арабо-мусульманской общины по поводу возобновления молитв в мечетях Храмовой горы. Вернуться туда верующие согласились только после того, как сорвали в двухнедельной борьбе попытку Израиля ввести полицейский досмотр у входов на территорию третьей по значимости святыни ислама.

"Наши сотрудники оказали помощь 56 раненым в ходе (стычек)… в городе Иерусалиме", — сказано в пресс-релизе "Красного полумесяца".

Полицейские говорят, что конфликт начался, когда из толпы верующих на Храмовой горе в них полетели камни, некоторые из которых упали на площади у Стены плача — еврейской религиозной святыни.

"Там не было пострадавших. Один полицейский получил травму головы", — сообщили правоохранительные органы.

Палестинцы возлагают вину за столкновения на израильтян, утверждая, что те не давали открыть один из входов на Храмовую гору.

Полиция использовала шумовые гранаты и, возможно, резиновые пули, а также блокировала часть мусульманского квартала Старого города.