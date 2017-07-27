«Бесправную» Багдасарян опять поймали за рулем – ВИДЕО

2017-07-27 21:53 | www.oxu.az | 3

В Москве снова задержана Мара Багдасарян. На этот раз скандальная гонщица, которую бессрочно лишили водительских прав, была поймана за рулем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Вести, автомобиль остановили накануне вечером, в районе Воробьевых гор.

После задержания девушка в очередной раз начала жаловаться на плохое самочувствие. Прибывшие на место медики объяснили все это острой реакцией на стресс. Недавно Багдасарян вышла из СИЗО, где провела шесть суток.

Под арест ее посадили за уклонение от обязательных работ.

С.С.

