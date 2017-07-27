Президент Ильхам Алиев поздравил главу Перу

2017-07-27 22:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Перу Педро Пабло Кучински.

"От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Перу – Днем независимости.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Перу будут развиваться и расширяться в соответствии с интересом наших стран и народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Перу – мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.