В Абхазии разбился самолет с туристами из России

2017-07-27 22:37 | www.oxu.az | 6

Пилот и два пассажира погибли в результате падения легкомоторного прогулочного самолета в абхазском городе Пицунда.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В посольстве России в Абхазии агентству сообщили, что все погибшие — граждане РФ. «Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства», — уточнил пресс-атташе российского посольства Турал Джавадов.

В управлении внутренних дел по Гагрскому району Абхазии указали, что пилот, скорее всего, работал в республике по найму.

С.Б.

