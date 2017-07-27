Молдавия отказала во въезде группе артистов из России

2017-07-27 23:00 | www.oxu.az | 5

Группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье, не пустили в Молдавию, так как они не указали цель визита.

Как передает Oxu.Az, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

Ранее в Facebook появилась информация, что российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин попросил посольство России в Молдавии выяснить ситуацию.

«В связи с информацией о том, что граждане Российской Федерации были задержаны в международном аэропорту Кишинева, пограничная полиция уточняет, что указанным лицам было отказано во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пресечения государственной границы, не указав цель визита», — сообщили в пресс-службе погранполиции.

В ведомстве уточнили, что граждан России «не задерживали и не депортировали, а отказали во въезде в Молдавию». Их отправят обратно ближайшим авиарейсом, сообщили в погранполиции.

«В этом контексте пограничная полиция уточняет, что все лица, которые пересекают государственную границу, подвергаются пограничному контролю вне зависимости от социального статуса, возрастной категории, национальности или пола", — заявили в пресс-службе.

С.Б.

