Состоялось грандиозное открытие летнего фестиваля "ЖАРА" в Баку (ФОТО)

2017-07-27 23:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря, на красивейшем курорте столицы Азербайджана - Sea Breeze состоялось грандиозное открытие международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Целых четыре вечера с 27 по 30 июля зрителей ждут встречи со звездами эстрады, которые исполнят свои лучшие хиты и новые песни, поразят невероятными шоу-программами и эффектными сценическими нарядами.

Еще до начала феерического гала-концерта фестиваля огромная сцена, установленная на берегу Каспийского моря, поразила зрителей своими размерами и уникальным световым оборудованием. Все выглядело настолько масштабно, что дух захватывает!

Фестиваль открылся красочным салютом и композицией - гимном фестиваля (Сбежим в Баку) EMINa, Анни Лорак и Светланы Лобода, а далее один за другим под бурные овации на сцену выходили Леонид Агутин, LOBODA, Григорий Лепс, EMIN, Jah Khalib, МОТ, Вера Брежнева, Егор Крид, Monatik, Валерия, Макс Барских, Ольга Бузова, Burito, группа "Пицца", Юлия Паршута, Потап и Настя, Ёлка, группа MBAND, Ани Лорак, Рауф Ахмедов, Анита Цой, Алексей Воробьёв, группа "Время и Стекло", Глюк’oza, Азад Шабанов, Александр Рева, Юлианна Караулова и многие другие.

Не только поклонники были безгранично счастливы от встречи с кумирами, но и сами артисты безумно рады участию в фестивале, встречи с публикой, и конечно пребыванию в солнечном, гостеприимном Баку.

Концертное шоу сопровождалось оригинальными хореографическими номерами, невероятными светоэффектами, мощным звуком и ярким оформлением сцены.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 артистов. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" проходит в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

28 июля состоится юбилейный концерт Софии Ротару, а также выступления EMINа, Валерии, Полада Бюльбюльоглу, Тимура Родригеза, Потапа и Насти, группы "Artik & Asti", певицы LOBODA, Славы, Ани Лорак, Григория Лепса, группы MBAND, группы "Время и Стекло", Ирины Дубцовой, исполнителей Alekseev, Глюк’ozы, AISEL и других.

29 июля – творческий вечер Аллы Пугачёвой, в программе выступят Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, группа A'Studio, Дима Билан, Кристина Орбакайте, LOBODA, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Олег Газманов, Диана Арбенина, Нигяр Джамал, Слава, группа "Фабрика", Александр Панайотов, Эмилия.

30 июля – творческий вечер Григория Лепса и выступления Аллы Пугачёвой, Стаса Михайлова, EMINа, Сергея Лазарева, Валерия Меладзе, Наргиз Закировой, Димы Билана, Лолиты, Вахтанга Кикабидзе, Николая Баскова, Ройи Айхан, Стаса Пьехи, певицы LOBODA, Мири Юсифа, Владимира Преснякова, Дианы Арбениной, Глюк’ozы, Сосо Павлиашвили, Александра Маршала, группы IOWA, Александра Панайотова, Ромади, Славы и других.

(Автор: Вугар Иманов, Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)