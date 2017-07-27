Саакашвили назвал лишение его украинского гражданства незаконным

2017-07-27 23:23 | www.oxu.az | 3

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили назвал лишение его украинского гражданства незаконным.

Как передает Oxu.Az, об этом он заявил в интервью в нью-йоркской студии телеканала CNN.

По мнению Саакашвили, это решение стало частью кампании украинских властей по устранению политических конкурентов.

Сейчас экс-президент находится в США. Ранее он уже заявил, что будет добиваться законного права вернуться на Украину.

Накануне Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины в связи с тем, что тот при получении паспорта умышленно скрыл некоторые факты о себе. Недавно грузинская прокуратура предоставила Украине эту недостающую информацию.

При этом сам Саакашвили заявлял, что у него нет другого гражданства, кроме украинского. Грузинского паспорта он лишился в 2015 году, вскоре после того как стал гражданином Украины и главой Одесской области. В ноябре 2016 года он подал в отставку с поста губернатора, и в последнее время вел ток-шоу на украинском телевидении.

В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.

С.Б.

