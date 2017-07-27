В Азербайджане за последний год число освобожденных из под ареста лиц увеличилось на 28%

2017-07-27 23:32 | www.apa.az | 5

В Азербайджане увеличилось число освобожденных из под ареста лиц. Как сообщает АПА, об этом было объявлено на коллегиальном заседании Минюста, проведенного под председательством министра Фикрета Мамедова.

Было отмечено, что в результате исполнения поручений и рекомендаций, изложенных в распоряжении президента Ильхама Алиева «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» от 10 февраля 2017 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года число арестованных лиц, поступивших в следственные изоляторы сократилось на 25%, а число освобожденных из под ареста лиц увеличилось на 28% .

Кроме того, значительно сократилось количество протестов на приговоры по различным основаниям, в частности, в связи с облегчением наказания.

На заседании была проведена обширная презентация о выполненной работе в рамках исполнения распоряжения, были даны дополнительные указания в связи с четким, организованным и своевременным исполнением всех предусмотренных в распоряжении мер.

На заседании также были заслушаны подробные отчеты по другим направлениям деятельности органов юстиции за первое полугодие.