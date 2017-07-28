Азербайджан заработал более $125 млрд от крупнейшего нефтяного проекта страны

2017-07-28 00:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С начала 2001 и по первое июля 2017 годов в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступили 125,215 миллиарда долларов, сообщили Trend в фонде.

"В январе-июне 2017 года в рамках проекта АЧГ в фонд поступили 3,106 миллиарда долларов", - сказали в SOFAZ.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli