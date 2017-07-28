Мама Муся: Кошка усыновила восьмерых ёжиков-сирот – ВИДЕО

2017-07-28 01:01 | www.oxu.az | 4

В приморском зоопарке кошка стала мамой для осиротевших ежат. Родная мать детёнышей погибла, когда косили траву, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

В тот момент ежата были ещё слепы и не могли самостоятельно есть. Выводок принесли в зоопарк, где сотрудники два дня пытались накормить малышей — но они отказывались от сосок и бутылочек.

На помощь пришла кошка Муся, которая каждые два часа, как по расписанию, кормила своих приёмных детей. Теперь ёжики чувствуют себя хорошо. Когда малыши подрастут и окрепнут, их отпустят на волю.

Н.О.