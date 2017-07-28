Из-за ливня в Стамбуле не будут отменены авиарейсы из Баку

2017-07-28 01:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Из-за ливня и шквалистого ветра в Стамбуле не были отменены авиарейсы из Баку и обратно. Об этом сообщили Trend в пятницу в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Несмотря на некоторые задержки, все рейсы по маршруту Баку-Стамбул и обратно будут выполнены.

"Отмены авиарейсов из Баку в Стамбул и обратно сегодня не ожидается", - сказали в аэропорту.

Как передает телеканал NTV, туннель под Босфором работает с ограничениями. Стамбульские аэропорты Ататюрка и Сабиха Гекчен также функционируют с перебоями, 15 самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды и направлены на запасные аэродрома.