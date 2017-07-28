В Баку в первый день Международного музыкального фестиваля «Жара» состоялся гала-концерт

2017-07-28 01:25 | www.apa.az | 5

В Баку после прохода по красной дорожке участников Международного музыкального фестиваля «Жара» состоялся гала-концерт с участием известных исполнителей. Как сообщает АПА, первыми на сцену вышли Эмин и Валерия, которые исполнили песню «Сбежим в Баку». Затем Эмин спел в дуэте с Григорием Лепсом.

Хиты года в первый день фестиваля исполнили также Светлана Лобода, Азад Шабанов, Ани Лорак, Тимур Родригес, Потап и Настя и другие.

Ведущими гала-концерта были Андрей Малахов и Яна Чурикова.

Отметим, что 28 июля будет представлен концерт и программа, посвященная юбилею Софии Ротару. 29 июля состоится творческий вечер Аллы Пугачевой, а 30 июля – Григория Лепса.