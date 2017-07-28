Главный советник Трампа по Ближнему Востоку покинул свой пост

2017-07-28 01:44 | www.apa.az | 4

Главный советник президента США по вопросам Ближнего Востока из совета по национальной безопасности Дерек Харви покинул свой пост. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Пресс-секретарь СНБ Майкл Энтон подтвердил данную информацию и отметил, что советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер "ценит службу Дерека Харви".

"Администрация работает с полковником Харви, чтобы определить позиции, на которых его опыт может быть наилучшим образом использован", — сказал Энтон.

Агентство отметило, что уход Харви из СНБ произошел на фоне сложившихся противоречий внутри Белого дома по главным вопросам, включая Сирию, Иран и Ирак.

Харви был выдвинут на пост советника предшественником Герберта Макмастера — Майклом Флинном. Флинн покинул Белый дом в феврале на фоне разразившегося в Штатах скандала из-за его контактов с российским послом Сергеем Кисляком. Флинн признал, что предоставил президентской администрации неполные сведения о контактах с главой российской дипмиссии. В Кремле тогда заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но содержание их беседы было передано неверно.

По информации Foreign Policy, Харви выступал за проведение жесткой линии в отношении Ирана и расширение американского присутствия в Сирии.