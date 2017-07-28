В Нигерии боевики убили пять нефтеразведчиков

2017-07-28 01:56 | www.oxu.az | 6

Не менее пяти специалистов по нефтеразведке, похищенных предполагаемыми боевиками радикальной группировки «Боко Харам», были убиты на северо-востоке Нигерии, заявил представитель университета в городе Майдугури, сотрудники которого входили в исследовательскую экспедицию, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление нигерийской армии сообщили, что ходе операции по освобождению нефтеразведчиков, работающих по контракту на государственную нефтекомпанию компанию Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), были обнаружены тела 10 человек – девяти военнослужащих и одного мирного жителя. Военные заявили об освобождении всех членов экспедиции, не упоминая о жертвах.

Представитель университета Ахмед Мохаммед сообщил агентству Рейтер о гибели пяти нефтеразведчиков, в том числе двух ученых из учебного заведения. Еще четыре сотрудника университета пропали без вести.

С.Б.

