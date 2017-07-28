Тренер «Габалы» журналистам: Можем поязвить, если вам так угодно

2017-07-28 02:20 | www.oxu.az | 4

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал поражение команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от «Панатинаикоса» (0:1).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, греческие журналисты сразу же задали ему вопрос о том, счастлив ли он, что встреча завершилась со счетом 0:1, намекая на то, что «Габала» могла проиграть гораздо крупнее.

«Мы проиграли и счастливым тут быть сложно, - отвечает украинский специалист. – Соперник победил закономерно. Если вы намекаете на то, что счет мог быть крупнее, то могу сказать, что в футболе по-разному бывает».

Далее Роман Григорчук дал понять представителям греческих СМИ, что не стоит вести разговор в таком русле, ибо он может соответствующе ответить.

«Если вы собираетесь подкалывать меня, то я тоже к этому готов. Можем поязвить, если вам так угодно, - заявил главный тренер «Габалы». – «Панатинаикос» сыграл на сто процентов так, как мы и ожидали. Если говорить о тактике и стратегии, то мы были готовы к такой игре. Хотя были некоторые моменты, которые тренер соперников видоизменил, но нас ничего не удивило.

Мое нервное поведение во время матча? Я был не согласен со многим. Мы не играли так, как мы хотели и как мы могли. Это меня больше всего возмущало. Мы почему-то решили играть в абсолютно не свойственном нам стиле, а ведь могли играть иначе.

Да, у «Панатинаикоса» было серьезное преимущество, но я не думаю, что мы не можем исправить эти моменты. Нам по силам сыграть намного правильнее, чем сегодня. Даже в том состоянии, в котором мы сейчас находимся.

Мы и сегодня планировали играть по-другому, и это только наша вина, что мы так не сыграли. Соперник играл организованно, хорошо, но мы сами были просто неузнаваемы в плане стиля игры.

Мы можем играть по-другому, и мы сыграем дома по-другому. Поэтому шансы на выход в следующий раунд у нас есть, и немалые. Я уверен, что мы сыграем иначе, потому что мы просто не можем играть так, как сегодня».

Ответный матч между «Габалой» и «Панатинаикосом» состоится 3 августа в Баку.

С.Б.

