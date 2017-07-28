В Иерусалиме в ходе столкновений пострадали более 120 человек

2017-07-28 02:32 | www.apa.az | 4

Более 120 человек пострадали в столкновениях, которые произошли в историческом центре Иерусалима. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные медики в среду.

"Сотрудники Красного полумесяца в Иерусалиме оказали помощь 124 пациентам. Большинство из них пострадали от резиновых пуль и газов", — сказала РИА Новости представитель организации Ираб аль-Фукаха.

Полицейские говорят, что конфликт начался, когда из толпы верующих на Храмовой горе в них полетели камни, некоторые из которых упали на площади у Стены плача — еврейской религиозной святыни. "Размещенные там силы полиции выдавили протестующих за пределы комплекса и рассеяли их с использованием спецсредств", — сообщили правоохранительные органы. По их данным, у Стены плача никто не пострадал, в ходе столкновений был ранен полицейский, получивший удар камнем в голову.