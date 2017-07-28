Сенат США принял закон о санкциях против России

2017-07-28 02:57 | www.oxu.az | 4

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС.

Как отмечается, голосование еще идет, но законодательная инициатива уже набрала достаточное количество голосов для утверждения. За документ высказались большинство из ста сенаторов.

Закон будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который обладает правом наложить на него вето.

С.Б.

