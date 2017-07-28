В Нигерии более 50 человек убиты при нападении боевиков на нефтеразведчиков

2017-07-28 03:12 | www.apa.az | 5

Более 50 человек погибли при нападении боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на экспедицию нефтеразведчиков на северо-востоке Нигерии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом собщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и медицинские источники.

Представитель университета в городе Майдугури сообщил, что жертвами нападения стали не менее пяти участников экспедиции.

"Число жертв растет. Теперь их более 50 и поступают новые тела", — сказал собеседник агентства.

Представитель компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) сообщал, что геологи и геодезисты, которые должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно во вторник вечером.