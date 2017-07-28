Сенат США принял закон об антироссийских санкциях

2017-07-28 03:28 | www.apa.az | 4

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

За документ высказались большинство из 100 сенаторов.

Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.