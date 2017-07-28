Сенат США принял закон об антироссийских санкциях

2017-07-28 03:32 | www.trend.az | 3

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, свидетельствуют результаты голосования.

За документ высказались 98 из 100 сенаторов, двое были против, передает РИА Новости.

Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.