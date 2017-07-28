Из Венесуэлы эвакуируют семьи сотрудников посольства США

2017-07-28 05:05 | www.trend.az | 4

Госдепартамент США распорядился отправить из Венесуэлы членов семей дипломатов и сотрудников своего посольства в Каракасе, передает "Интерфакс".

Кроме того, он не препятствует выезду из Венесуэлы и самих дипломатов на добровольной основе, говорится в распространенном госдепом сообщении.

В нем отмечается, что гражданам США не рекомендуется посещать Венесуэлу "в связи с общественными беспорядками, насильственными преступлениями и повсеместной нехваткой продуктов питания и медикаментов".

Массовые беспорядки в Венесуэле продолжаются с апреля в связи с попытками властей ограничить действия оппозиции. В настоявшее время они обострились из-за решения президента о созыве учредительного собрания для внесения изменений в конституцию страны.

МВД Венесуэлы под угрозой тюремного заключения на срок до 10 лет запретило проведение демонстраций и митингов с 28 июля по 1 августа, оппозиция намерена организовать новые протестные выступления в пятницу.

По данным западных СМИ, всего в результате столкновений протестующих с силами правопорядка в стране с апреля погибло 108 человек.