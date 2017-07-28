В Мехико около 35 человек отравились при задымлении в метро

2017-07-28 06:18 | www.trend.az | 4

Порядка 35 человек получили в четверг отравления продуктами горения в результате задымления в метро мексиканской столицы, сообщила система общественного транспорта Мехико, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на участке между станциями "Хуанакатлан" и "Чапультепек" из-за неполадок в электропроводке и короткого замыкания. В итоге дым попал на обе станции, пострадали люди в вагонах поездов.

По данным руководства метрополитена Мехико, пять человек были доставлены в медицинские центры для оказания первой помощи.