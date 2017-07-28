В Мехико около 35 человек отравились при задымлении в метро

2017-07-28 05:45 | www.apa.az | 3

Порядка 35 человек получили в четверг отравления продуктами горения в результате задымления в метро мексиканской столицы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила система общественного транспорта Мехико.

Инцидент произошел на участке между станциями "Хуанакатлан" и "Чапультепек" из-за неполадок в электропроводке и короткого замыкания. В итоге дым попал на обе станции, пострадали люди в вагонах поездов.

По данным руководства метрополитена Мехико, пять человек были доставлены в медицинские центры для оказания первой помощи.