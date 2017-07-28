В окрестностях Мекки сбили ракету, выпущенную из Йемена

2017-07-28 06:27 | www.apa.az | 4

Ракета, выпущенная с территории Йемена, перехвачена в окрестностях саудовской Мекки. Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование арабской коалиции.

Сообщается, что баллистическая ракета была сбита в 69 километрах южнее священного для мусульман города. Коалиция возложила на шиитских повстанцев-хуситов ответственность за обстрел, который назван "безнадежной попыткой сорвать хадж".

Организованное паломничество в Мекку в этом году начинается в конце августа.