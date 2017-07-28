Artık Türk oldunuz

2017-07-28 06:29 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, bir süre önce İçişleri Bakanlığı’nca incelemeye alındığı iddia edilen Alman şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesinde, “Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. En az yarım asırdan beri Türkiye’de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir” dedi.

Almanya, bir süre önce Türkiye’nin Alman firmaları hakkında inceleme başlattığını açıklamış, Türkiye ise FETÖ soruşturmasındaki bir yazışmanın iletişim hatasından kaynaklandığı ve sorunun çözüldüğü açıklaması yapmıştı.aşbakan Binali Yıldırım, bir süre önce İçişleri Bakanlığı’nca incelemeye alındığı iddia edilen Alman şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesinde, “Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. En az yarım asırdan beri Türkiye’de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir” dedi.

700 Alman şirketine yönelik olduğu iddia edilen bir incelemenin bulunmadığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, “Türkiye’deki Alman firmalarından hiçbiriyle ilgili ne bir soruşturma ne bir kovuşturma yoktur” açıklaması sonrasında Başbakan Binali Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileriyle Çankaya Köşkü’nde dün bir araya geldi.

Yıldırım’ın, Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle buluştuğu toplantıya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu. Görüşmeye katılan Alman şirketler arasında; Bosch Tic., Bosch Otomotiv, Siemens, Mercedes, Allianz sigorta, Metro Grup, Türkoğlu Law, Thyssen Krupp, Frankfurt Messe, Statkraft Elektrik, Krone Ticaret, Metro Market, Basf, Eczacıbaşı İlaç, PWC, Media Markt, Şahinler Holding, Yapıkredi-Unicredit, EBRD katıldı.

20 milyar euro

Türkiye’deki toplam ihracatları 10 milyar dolar, yatırımları ise yaklaşık 20 milyar euro olan firma temsilcileriyle istişarelerde bulunan Yıldırım, şirket yöneticilerinin önerilerini dinledi.

Yıldırım, Almanya ile siyaseten yaşanan gerginliğin geçici olduğunu belirterek, “En az yarım asırdan beri Türkiye’de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir” ifadesini kullandı. Binali Yıldırım, Almanya ile ilişkilerin çok köklü bir geçmişinin olduğuna işaret etti.

Bize güç katın

Başbakan Yıldırım, Türkiye’de istihdam oluşturan, “Türk ekonomisinin gücüne güç katan” şirketlerin beklentilerini ilk ağızdan dinlemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Birkaç gündür konuşulan bir konu var. Türkiye’de iş yapan Alman şirketlerine bir soruşturma başlatıldığı yönünde. Bizim resmi kurumlarımız nezdinde kesinlikle böyle bir soruşturma yok. Bizim Almanya’dan beklentimiz PKK ve FETÖ ile doğrudan ilişkili veya onlara destek veren yapılara karşı daha tutarlı bir durum içine girmesi, onlara alan açılmaması.

Bunlar, bu ülkenin düşmanıdır, bu ülkenin hayrına bir faaliyet yapmıyorlar. Dolayısıyla bu örgütlere alan açılması bizi rahatsız ediyor, ikili ilişkilerimizi zehirliyor. Ülkeler arasında husumet olmaz.”

Devamı gelecek

Toplantının ardından şirket yöneticileri açıklamalarda bulundu. Şahinler Holding Başkanı Kemal Şahin, “Hem Başbakan’ımız hem Ekonomi Bakanımız, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin çok önem taşıdığını, bunun farkında olduklarını söyledi. Yoğun iletişim kurulması ve karşılıklı birbirimizi iyi anlamamız gerektiği, gelecekte de Türkiye’nin hem ekonomik hem siyasi olarak Avrupa ile iyi ilişkiler kurmasının önemli olduğu, özellikle yatırım gelmesi için iyi ilişkiler kurulması gerektiği konuşuldu” dedi. Şahin, iletişim sorununun nasıl çözüleceğine sorusu üzerine, bakan Zeybekci’nin Türkiye’de yatırım yapan şirketlerin merkezlerini ve üst yöneticilerini ziyaret teklifinde bulunduğunu belirterek, “Belki sonbaharda böyle bir organizasyon düzenlenecek. Almanya’da üst yöneticilere anlatılacak ki bu şekilde yatırımların devamı sürsün ve buradaki şirketler konusunda endişeler ortadan kalksın” dedi.

Kaynak: Milliyet