В окрестностях Мекки сбили ракету, выпущенную из Йемена

2017-07-28 08:30 | www.oxu.az | 3

Ракета, выпущенная с территории Йемена, перехвачена в окрестностях саудовской Мекки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование арабской коалиции.

Сообщается, что баллистическая ракета была сбита в 69 километрах южнее священного для мусульман города. Коалиция возложила на шиитских повстанцев-хуситов ответственность за обстрел, который назван «безнадежной попыткой сорвать хадж». Организованное паломничество в Мекку в этом году начинается в конце августа.

Н.О.