В нефтеперерабатывающей отрасли Туркменистана готовятся новые проекты

2017-07-28 08:40 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - На нефтеперерабатывающем комплексе Туркменистана в ближайшем будущем запланировано строительство нескольких технологических установок, сказал Trend источник в ТЭК страны.

В их числе, - установка гидроочистки дизельных топлив, блок гидроочистки вторичных бензинов, блок производства водорода, установка каталитической изодепарафинизации, установка каталитического крекинга мазутов (RFCC).

Эти проекты позволят расширить ассортимент вырабатываемых продуктов и улучшить их качество.

Кроме того, изучается возможность организации производства бензола на НПЗ в городах Туркменбаши и в Сейди, с целью его последующего использования в качестве сырья для получения дорогостоящих, пользующихся спросом на мировом рынке продуктов, таких как полистирол и каучук.

Строительство установок выделения бензола позволят полностью перейти на производство бензинов соответствующих стандартам Евро-5, а также откроют возможность для дальнейшего развития нефтехимического и газохимического производств.

Туркменистан планирует мощности нефтеперерабатывающей отрасли довести к 2020 году до 20 миллионов тонн нефти, к 2025 году до 22 миллионов тонн, к 2030 году до 30 миллионов тонн. На данном этапе, страна ежегодно производит примерно 10 миллионов тонн нефти, значительная часть которого проходит переработку на местных предприятиях.

(Автор: Гусейн Гасанов)