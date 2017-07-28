В Баку сгорели 7 магазинов

2017-07-28 08:37 | www.oxu.az | 5

В Низаминском районе Баку минувшей ночью зарегистрирован случай пожара.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС.

Пожар вспыхнул в магазинах общей площадью 140 кв.м. (площадь каждого магазина 20 кв.м.) В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции и товары на площади 60 кв.м. В двух магазинах от высокой температуры расплавилась кровля на участке 40 кв.м.

Пожарным удалось предотвратить распространение пожара на склады.

Н.О.