Министр обороны Японии уйдет в отставку

2017-07-28 08:49 | www.oxu.az | 3

Министр обороны Японии Томоми Инада заявила в пятницу на пресс-конференции, что подала прошение об отставке после скандала вокруг обнародования документов японских миротворцев в Южном Судане, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Министр объявила результаты расследования министерства по вопросу о сокрытии от общественности дневниковых записей миротворцев в Южном Судане и признала, что оно выявило нарушения положений о придании гласности документов.

«В этой связи я несу ответственность как министр обороны и приняла решение подать в отставку. Прошение я сегодня подала премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Оно было принято», — сказала Инада.

В то же время Инада, как и прежде, заявила, что не знала о существовании документов и не давала указаний об их сокрытии. Тем не менее, свидетельства руководства министерства говорят о том, что ей докладывали о реальном положении дел. Этим противоречием, в том числе, Инада объяснила необходимость своей отставки.

Н.О.