Официальный курс маната к мировым валютам на 28 июля

2017-07-28 09:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июля установлен на уровне 1,7009 и 1,9877 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов 28.07.2017 1 доллар США 1 USD 1.7009 1 евро 1 EUR 1.9877

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