Бросившаяся с моста девушка рассказала о причинах своего поступка

2017-07-28 09:23 | www.oxu.az | 4

Стала известна причина, по которой девушка бросилась с моста на Абшероне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Ляман Гашымова 1996 года рождения, которая вчера бросилась с моста на шоссе Баку-Сумгаит в поселке Масазыр, была доставлена в Клинический медицинский центр №1.

Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. В больнице девушка рассказала полицейским, что обручилась несколько месяцев назад и приехала повидаться с женихом в Баку. Причину суицида она объяснила тем, что хотела сохранить моральную чистоту.

По факту в Прокуратуре Абшеронского района ведется расследование.

Н.О.

