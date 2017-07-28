Президент Еврокомисии сбросил звонок от Меркель, решив, что звонит супруга - ВИДЕО

2017-07-28 09:27 | www.oxu.az | 4

Реакция президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на неожиданный телефонный звонок во время пресс-конференции заставила журналистов рассмеяться.

Как передает Oxu.Az, видео произошедшего появилось в Facebook-аккаунте агентства Франс-Пресс.

В четверг Юнкер, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо проводили совместную пресс-конференцию по миграционным вопросам, когда вдруг у главы ЕК зазвонил телефон.

Юнкер брать трубку не стал.

«Извините, это моя жена», — пояснил он и сбросил звонок. Но, посмотрев на экран, политик понял, что проигнорировал вовсе не супругу.

«Это была госпожа Меркель», — сказал Юнкер, вызвав смех у присутствующих политиков и журналистов.

Н.О.