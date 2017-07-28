Число детей в группах дошкольной подготовки будет увеличено

2017-07-28 09:34 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане число детей, привлекаемых в группы дошкольной подготовки, будет увеличено на 10%.

Как передает Oxu.Az, в Управлении образования города Баку сообщили Trend, что с 2017-2018 учебного года общее число детей, привлекаемых в группы дошкольной подготовки, будет увеличено еще на 10 процентов и доведено до 65 процентов. Дети в основном будут привлекаться из прилегающих к Баку территорий.

В целом в 2017-2018 учебном году в 266 общеобразовательных учебных заведениях, находящихся в подчинении Управления образования Баку, действовало 936 дошкольных подготовительных групп.

Э.Ш.

