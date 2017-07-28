Лейла и Ариф Юнус стали в Европе миллионерами

2017-07-28 09:43 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский активист, проживающий в Чехии Замиг Мамедли провел собственное расследование, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az.

В результате расследования, оказалось, что семейная пара так называемых «правозащитников» - Лейла и Ариф Юнус, покинувших Азербайджан, и имевших, согласно обнародованным данным, несколько десятков банковских карт, очень неплохо устроились в Европе.

Они уже успели отдохнуть в Амстердаме, Анталье, Праге, сообщает Мамедли. При этом в Праге еще и умудрились купить две квартиры по адресу: Bechlinska 705/4, Praha 9.

Отметим, что директор Института мира и демократии Лейлы Юнус и ее супруг Ариф Юнус обвиняются по статьям 178.3.2 (мошенничество (с причинением крупного ущерба) и др. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 13 августа 2015 года Лейлу Юнус и ее супруга Арифа Юнуса, соответственно, к 8 с половиной годам и 7 годам лишения свободы. Обвиняемые лица не согласились с вынесенным приговором и подали апелляционную жалобу.

В данный момент супружеская чета находится заграницей. В связи с состоянием здоровья супружеской четы Верховный суд Азербайджана разрешил паре покинуть страну.

Н.О.