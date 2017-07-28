Цепная авария в Баку – ФОТО
2017-07-28 09:47 | www.oxu.az | 4
В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.
В поселке Кюрдахан водитель автомобиля «Mercedes» потерял управление и врезался в стоявшие на обочине дороги «ВАЗ 2107» и «Daewoo». Удар был таким сильным, что стоявший перед своим автомобилем водитель «ВАЗ 2107» получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.
На место происшествия прибыли сотрудники Дорожно-патрульной службы. Водитель «Mercedes» задержан.
Ведется расследование.