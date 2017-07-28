Дорожная полиция обратилась к водителям «иномарок»

2017-07-28 09:57 | www.oxu.az | 4

С 1 августа водители, не совершившие техосмотр своих автомобилей, будут привлечены к административной ответственности.

Как передает Oxu.Az, начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев заявил Trend, что срок техосмотра легковых автомобилей завершается 31 июля: «До завершения срока техосмотра осталось 4 дня».

Отметим, что административный штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов – для должностных лиц и 300 манатов – для юридических лиц. Если водитель оштрафован, то он обязан в течение 10 дней провести техосмотр автомобиля, за это время его не могут оштрафовать повторно.

Автомобили иностранных марок производства 2012-го, 2010-го, 2008-го, 2006-го и более ранних годов (в том числе произведенные по лицензии в странах СНГ) должны пройти техосмотр до этой даты.

Техосмотр грузовых автомобилей и автобусов будет проходить с 1 августа по 31 октября.

Э.Ш.

