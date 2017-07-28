Турция и Россия обсуждают детали поставок российских ЗРК С-400

2017-07-28 09:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия обсуждают детали поставок российских ЗРК С-400, сказал руководитель пресс-службы президента Турции Ибрагим Калын, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Он отметил, что в том числе обсуждается вопрос сроков поставки ЗРК.

По словам Калына, закупка российских ЗРК С-400 Турцией носит оборонительный характер.

В начале июля экс-министр обороны Турции Фикри Ишык сказал, что российские ЗРК С-400 невозможно будет интегрировать в натовскую систему.

Закупка ЗРК С-400 не означает, что Турция откажется от развития отечественной системы ПВО, сказал он.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности промышленности этой страны.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

Также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция не откажется от приобретения российских ЗРК С-400 и этот вопрос никого волновать не должен.

«Турция и Россия уже подписали договор о приобретении ЗРК С-400 и Анкара получит их», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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