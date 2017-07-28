Samsung с Digital Inverter Compressor – холодильники, продуманные до мелочей

2017-07-28 10:00 | www.oxu.az | 3

Лето — это настоящее испытание для многих бытовых приборов. В жаркую погоду не только невозможно обойтись без кондиционеров, но также и незаменим хороший проверенный холодильник. Компрессор – очень важная составляющая холодильника. От него зависит и срок эксплуатации, и качество хранения продуктов. Например, в обычных холодильниках летом мы стараемся не перегружать камеру большим количеством продуктов, потому, что из-за высокой внешней температуры компрессор не успевает охлаждать содержимое холодильника, и в итоге продукты могут испортиться.

С холодильниками «Samsung» на базе технологии «Digital Inverter Compressor» дело обстоит иначе. В нем два типа компрессора отличаются между собой не принципом работы, а «тактикой». При работе линейного компрессора производится максимальный запуск устройства и при достижении заданной температуры охлаждения срабатывает автоматическое отключение. «Digital Inverter Compressor» работает умнее, холодильник охлаждается до необходимой температуры, но работа не прекращается, а происходит постепенное снижение оборотов и уменьшение скорости работы компрессора. Таким образом, поддерживается определённый уровень температуры.

Новые холодильники с «Digital Inverter Compressor» это широкий модельный ряд, представленный большим количеством холодильников на любой вкус. Здесь каждый найдет для себя подходящую модель. Но можно выделить три главные особенности, объединяющие в себе все модели с новой технологией – это, экономичность, долговечность и вместительность. Из-за отсутствия резких скачков в работе - постоянного выключения/включения и перегрузок, холодильник служит дольше и снижает электропотребление. Так инверторные холодильники снижают использование электроэнергии на 29% в холодильниках с верхней морозильной камерой и на 24% с нижней, по сравнению с холодильниками на базе линейного компрессора.

Несмотря на утонченный дизайн и «стройность», модели «Samsung с Digital Inverter Compressor» достаточно вместительные. Здесь предусмотрены и дверные карманы для хранения и выдвижная полка Easy Slide. А некоторые модели предусматривают наличие складной полки, которая одним движением увеличивает пространство хранения. Вы всегда можете быть уверены, что все ваши продукты останутся свежими, независимо от степени заполнения камеры. Функция Multi Flow обеспечивает прохождение потока холодного воздуха через ряд отверстий в полках каждого уровня, создавая равномерно охлажденную среду. Таким образом, в холодильнике поддерживается идеальная температура, сохраняя пищу, свежей в течение более длительного периода. А благодаря технологии No Frost, вам больше не придется размораживать холодильник. Холодильная камера разработана с учетом защиты от конденсации, поэтому можно не беспокоиться о плесени или бактериях, портящих продукты. Вы экономите время, а продукты остаются свежими и безопасными.

Для тех, кто отправляется в отпуск на некоторых моделях новых инверторных холодильников Samsung предусмотрен режим «Отпуск». Интеллектуальный режим отпуска предусматривает выключение холодильника без отключения морозильной камеры, благодаря чему продукты остаются замороженными. Это позволяет приятно проводить время, не беспокоясь о счетах за электроэнергию и не боясь порчи продуктов.

Новые модели от «Samsung» продуманы до мелочей. Так некоторые представители оснащены реверсивной дверцей. Это уникальная возможность подстраивать холодильник под вашу кухню, а не наоборот. Теперь на выбор можно выбрать в какую сторону будет «открываться» дверца холодильника. Поэтому вам больше не придется беспокоиться о том, впишется ли холодильник в планировку кухни.

Samsung на базе технологии «Digital Inverter Compressor» - это холодильники нового поколения, которые подарят вам свободу выбора. Теперь холодильник знает, то, что вам нужно.

Более подробную информацию о холодильниках «Samsung с Digital Inverter Compressor» можно получить в сети магазинов: «Baku Electronics», «Kontakt Home», «Maxi.az» и «Optimal».