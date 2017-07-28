ВВС Турции бомбят позиции РПК на севере Ирака
2017-07-28 10:02 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции бомбят позиции террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК) на севере Ирака, говорится в распространенном в пятницу сообщении Генштаба ВС Турции.
Согласно информации, турецкая авиация уничтожила семь опорных пунктов РПК. Также уничтожены четыре террориста.
Операции ВВС на севере Ирака продолжаются.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым заявили, что военная операция будет продолжаться до полного уничтожения РПК.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu