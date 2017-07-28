Португалия намерена профинансировать «Евровидение-2018» за счет туристов

2017-07-28 10:06 | www.oxu.az | 3

Португалия намерена финансировать затраты на проведение песенного конкурса Евровидение-2018 за счет туристического налога.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, главные туристические управления Лиссабона и Португалии выделят деньги на организацию за счет своей прибыли от налогов.

В связи с этим, уже подписан договор между национальным вещателем Португалии телеканалом RTP, Советом города Лиссабон и Ассоциацией туризма Лиссабона.

Напомним, что конкурс Евровидение-2018 пройдет на MEO Arena в Лиссабоне 8, 10 и 12 мая.

С.С.

