Музыкальное путешествие в 60-70-е годы

2017-07-28 10:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские исполнители Лейла Рамазанлы и Айдынчик выступят с концертной программой на Площади Фонтанов в рамках проекта "Ретро Баку" Главного управления культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Концертные программы, проводимые Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью, будут представлены в 19.00 28 и 29 июля.

Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг жителей города полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Джани Бабаева)