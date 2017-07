Япония расширила санкции против КНДР

2017-07-28 10:20 | www.trend.az | 3

Правительство Японии приняло решение расширить санкции против КНДР, а именно расширить их применение против финансовых институтов, транспортных и внешнеторговых компаний, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпания NHK.

В санкционный список были добавлены девять частных лиц и пять компаний, в том числе две китайские — Bank of Dangdong и транспортная компания Dalian Global Unity Shipping Agency Co., Ltd. До сих пор санкции в виде замораживания активов и счетов распространялась только на компании и лица, связанные с ракетной или ядерной программами КНДР. Теперь они будут касаться и финансовых компаний, связанных с обслуживанием КНДР, транспортными перевозками, внешнеэкономической деятельностью, в том числе торговлей углем – одним из основных источников поступления валюты в бюджет КНДР, а также поставкой в Северную Корею предметов роскоши.

"Сейчас нельзя надеяться на разумный диалог с КНДР, и необходимо усилить давление. Позиция нашей страны заключается в принципах "диалог и давление" и "действие в ответ на действие", на этой основе мы требуем от КНДР конкретных действий для решения проблем", — сказал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после окончания заседания.

Согласно действующим в Японии санкциям против КНДР, запрещено паромное сообщение между двумя странами, запрещен вход в порты Японии судов из КНДР, запрещены все виды импорта и экспорта. В начале лета Япония ужесточила осмотр на судах для предотвращения попадания в КНДР материалов или оборудования, которые могли бы быть использованы для создания ракет или ядерного оружия. Между двумя странами не существует дипломатических отношений.

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Южнокорейские военные считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 7000–8000 километров. Это означает, что при пуске из северокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.